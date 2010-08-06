У Криму в полі знайшли кинутий літак

У Криму пілот кинув літак Ан-2 після його поломки, за фактом НП ведеться слідство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, машина 1983 року випуску знайдена 5 серпня на грунтовій дорозі біля рисових чеків у Роздольненському районі.

«Шасі обламані, без крил, з пом`ятим гвинтом», - описують рятувальники виявлений літак.

Механік, який розбирав літак, заявив, що Ан-2 здійснив вимушену посадку ввечері 3 серпня, після чого пілот зник з місця події.