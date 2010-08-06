Злива знищила третину врожаю на Рівненщині

Сильні дощі, зливи та град, які днями пройшли у Рівненській області, завдали підприємствам АПК збитків на загальну суму майже 5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської обласної державної адміністрації, загалом стихія вразила 11 тисяч гектарів посівів. На даних площах втрати врожаю становлять 30%.

За попередніми підрахунками фахівців, збитки аграріїв обраховано в межах 5 млн. грн. Нині вони уточнюють площі пошкоджень та розрахунки втрачених сум.

Найбільше постраждали посіви сільгоспкультур на півночі області, а також у Рівненському, Корецькому, Гощанському та Острозькому районах.