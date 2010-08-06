Міністр відзвітував Януковичу за вибух у храмі

Заарештовано трьох причетних до вибуху у Свято-Покровському храмі в Запоріжжі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ повідомив сьогодні на зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Окремою темою зустрічі стало розкриття резонансних злочинів.

Зокрема, А.МОГИЛЬОВ доповів главі держави про розслідування справи щодо вибуху у церкві в Запоріжжі. За словами А.МОГИЛЬОВА, можна вважати, що цей злочин розкрито. Вже заарештовано трьох причетних до нього осіб. «Є рішення суду про їхній арешт», – повідомив міністр.

А.МОГИЛЬОВ високо оцінив рівень співпраці МВС, СБУ та Генпрокуратури при розкритті цього злочину. «Тісна співпраця Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури дала можливість так швидко розкрити цей злочин... Зроблена величезна робота», – сказав він.

Міністр внутрішніх справ також зауважив, що готовий підписати наказ про заохочення як співробітників МВС, так і СБУ та Генпрокуратури, які брали активну участь у розкритті цього злочину. Крім того він повідомив, що за попередніми даними вибух був пов’язаний із помстою.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в Свято-Покровському храмі УПЦ МП в Запоріжжі стався вибух саморобного вибухового пристрою фугасного типу. В результаті одна людина - 80-річна черниця місцевого монастиря – загинула. Ще 8 прихожан і служителів церкви отримали поранення і травми.

Головний підозрюваний у вибуху Свято-Покровського храму Запоріжжя паламар Антон визнав провину 4 серпня. Антон раніше працював в храмі, збирав пожертви парафіян. Але його викрили в крадіжці грошей і звільнили. Міліція запідозрила, що бомбу підклав саме він – з помсти. Антона, його брата Сергія і матір Ольгу затримали. Оскільки причетність жінки не підтвердилася, її 3 серпня відпустили.

В інформації про доповідь міністра Президентові не уточнюється, чи йдеться про цих осіб, і хто третій затриманий, якщо матір братів Антона і Сергія було відпущено.