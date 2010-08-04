Підозрюваний у вибуху в храмі визнав свою провину

Головний підозрюваний у вибуху Свято-Покровського храму Запоріжжя паламар Антон визнав провину. Про це газеті “Сегодня” повідомив співрозмовник в обласному управлінні МВС.

Антон раніше працював в храмі, збирав пожертви парафіян. Але його викрили в крадіжці грошей і звільнили. Міліція запідозрила, що бомбу підклав саме він – з помсти. Антона, його брата Сергія і матір Ольгу затримали. Оскільки причетність жінки не підтвердилася, її вчора ввечері відпустили.

Хоча помста паламаря була головною версією міліції, ні священики, ні настоятель храму в це не вірили. «Він все ж таки спокійний, нерішучий хлопець», - розповів один з священиків.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня в результаті вибуху в запорізькому храмі постраждали 8 чоловік, загинула 80-річна черниця Людмила.