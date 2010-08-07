На Тернопільщині розпочинається фестиваль лемківської культури

«Дзвони Лемківщини»

Тернопіль. 7 серпня. УНІАН. Цими вихідними на Тернопільщині, в урочищі Бичова поблизу Монастириська відбудеться ХІІ Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, програмою фестивалю передбачено традиційні парад учасників, запалення ватри, Служба Божа, святковий концерт, молодіжні забави та феєрверк.

Цього року фестиваль відвідають гості із Польщі, Словаччини, Сербії та Австралії.

“Родзинкою” свята стане виступ канадського бандуриста українського походження Віктора МІШАЛОВА.

Загалом на святі виступатимуть понад 70 художніх колективів з різних куточків України.

Гості фестивалю матимуть змогу оглянути виставку виробів заслуженого майстра народної творчості України Івана МЕРДАКА, інших майстрів, тематичну літературу з історії та культури лемків, придбати вироби, пам’ятні значки і сувеніри.

Планується, що на фестиваль прибудуть міністр культури і туризму України Михайло КУЛИНЯК, голова Державного комітету України у справах національностей і релігій Юрій БОГУЦЬКИЙ, голови Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Рівненської, Полтавської, Чернівецької та Хмельницької облдержадміністрацій.