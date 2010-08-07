Лісову пожежу під Новомосковськом ніяк не можуть загасити

У Дніпропетровській області на території Новомосковського військового лісництва триває ліквідація пожежі.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, висока температура повітря, сильний поривчастий вітер та різкі зміни його напрямку протягом дня 6 серпня створювали умови для виникнення багатьох осередків горіння, які в окремих випадках переходили у верхові пожежі та охопили територію лісу площею близько 100 гектарів.

Завдяки комплексному застосуванню гелікоптерів з водозливними пристроями та пожежного літака МНС, наземних сил, оперативному маневруванню залученою пожежною технікою та особовим складом протягом доби вдалося ліквідувати близько 70 осередків загорань, захистити від вогню с. Черкаське і територію військової частини Міноборони, в напрямку яких розповсюджувалася пожежа.

На сьогодні пожежу локалізовано по всій площі горіння, тривають заходи з її ліквідації. Жертв, постраждалих та загрози населеним пунктам немає, ситуація контрольована.

Всього до ліквідації лісової пожежі залучено 855 чол., 88 од. техніки, у тому числі від МНС 262 чол., 53 од. техніки та 3 вертольоти Мі-8 і 1 літак АН-32П, від Держкомлісгоспу - 18 осіб та 7 од. техніки, від Міноборони - 575 осіб та 24 од. техніки.

В районі надзвичайної ситуації працює оперативна група МНС.

Загальну координацію дій з ліквідації надзвичайної ситуації здійснює тимчасово виконуючий обов’язки міністра з питань надзвичайних ситуацій Михайло БОЛОТСЬКИХ.

Як повідомляв УНІАН, пожежа у Новомосковському військовому лісництві виникла 3 серпня.

6 серпня в.о. глави МНС М.БОЛОТСЬКИХ повідомив, що в Новомосковському військовому лісгоспі, за попередніми даними, знищено 400 га.

Прокурор Дніпропетровської області порушив кримінальну справу проти директора військового лісгоспу за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

6 серпня прокуратурою затримано директора ДП «Новомосковський військовий лісгосп» Анатолія МІЦКАНА.

За його даними, пожежею в Новомосковському військовому лісгоспі пошкоджено більш як 1300 га лісового масиву. З них 250 га знищено верховою пожежею, 1050 га – збіглою низовою і стійко-низовою пожежею.