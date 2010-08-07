Погода на неділю

Завтра в Україні збережеться суха і спекотна погода, лише у західних областях пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 серпня на більшій частині території країни утримається суха погода, температура вночі 19-24°, на узбережжі морів до 27°, вдень сильна спека 35-39°, у східних, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях місцями 40-42°.

Лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, та шквали 17-22 м/с, в Карпатському регіоні та на Рівненщині місцями сильні дощі; температура вночі 15-20°, вдень 25-30°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, на Приазов’ї місцями пориви 15-18 м/с.

У Київській області завтра утримається суха погода, температура вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-39°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці завтра також буде суха погода, температура вночі 21-23°, вдень сильна спека 36-38°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

7 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 27-29°, в Дніпрі біля Києва 26°.