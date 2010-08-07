Шахраї обдурили 60 українців, обіцяючи роботу в Києві

Працівники третього територіального відділу міліції Солом’янського району столиці затримали двох чоловіків, які протягом десяти днів ошукали понад 60 громадян, пропонуючи їм працевлаштування та добру зарплату.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Києві, зловмисники за допомогою комп’ютерної техніки підробили паспорти, за якими на десять днів винайняли дві квартири у різних районах столиці – майбутні офіси двох фірм, а також придбали два телефонні номери мобільного зв’язку. Потім розмістили в мережі інтернет оголошення про працевлаштування.

Громадяни, прочитавши повідомлення про пошук на постійну роботу водіїв із заробітком від 5 тис. грн. за місяць, невідкладно телефонували за вказаними номерами. Там їм повідомляли, що за відповідну винагороду можуть надати координати фірми-працедавця та записували на співбесіду.

Призначена зустріч проходила у квартирі в Солом’янському районі. Чоловік вивчав документи претендентів на вакансії, резюме, розпитував деякі подробиці. Потім він повідомляв, що людина їх влаштовує, пропонував заповнити бланк заяви та забирав трудову книжку, але нагадував, що вони повинні заплатити фірмі-партнеру за допомогу. Працевлаштування нібито можливе лише після повідомлення про сплату, а потім ще зустріч за два тижні.

Виявлялося, що послуга коштує 1 тис. грн., але, якщо грошей не вистачало, шахраї брали у людей і 200 грн.

За два тижні у призначену годину біля офісу фірми-работодавця зібралося близько 40 водіїв. Але у квартирі на той час вже проживали зовсім інші люди. Аналогічна історія повторилася й у Печерському районі Києва.

У результаті проведення ряду оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали підозрюваних. За місцем їх мешкання вилучено понад 50 трудових книжок різних осіб. Зловмисники зізналися у скоєному після пред’явлення доказів та свідчень потерпілих, які впізнали аферистів.

Слідчим відділом Солом’янського райуправління міліції затриманим висунуто звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: шахрайство та привласнення документів. Слідство триває.

Водночас міліція звертається до громадян, які потерпіли від дій шахраїв чи були свідками їх злочинної діяльності з проханням телефонувати до Солом’янського РУ за номерами: 067-769-01-70, 275-33-00, 275-34-00 або 102.