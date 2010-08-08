У Донецькій області створено штаб по боротьбі з пожежами

У Донецькій області створено регіональний штаб по боротьбі з пожежами, який очолив губернатор Анатолій БЛИЗНЮК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні наголошується, що голова ОДА підписав наказ про створення регіонального штабу «для координації дій місцевих органів виконавчої влади із вжиття заходів і мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов`язаних з високою пожежною небезпекою».

Наказом передбачено: членам регіонального штабу організовувати цілодобову, ефективну і оперативну роботу з координації дій місцевих органів у зв`язку пожежною небезпекою.

Начальників управлінь облдержадміністрації губернатор зобов`язав забезпечити пожежну безпеку для населення і систем життєзабезпечення, кожного у своєму напрямку діяльності.

Військовому комісару Донецького обласного військового комісаріату, начальнику управління Східного територіального командування А.БЛИЗНЮК доручив забезпечити приведення в готовність особового складу військових та інших підрозділів для їх можливого залучення до гасіння пожеж і проведення з ними відповідного інструктажу. Забезпечити пожежну безпеку військових складів, баз і т.п.