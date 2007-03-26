Донецькі придумали собі медаль (фото)

Депутати Донецької обласної ради на своїй черговій сесії затвердили макет ювілейного знаку-медалі «75 років Донецькій області». Медаль діаметром 38,6 мм виготовляється зі срібла 925 проби. Як повідомляє «УРА-Інформ.Донбас», карбувати медалі буде Монетний двір національного банку України.

Такі медалі вручатимуться «громадянам України і іноземним громадянам, які мають особисті заслуги перед Донецькою областю у сфері соціально-економічного, культурного і промислового розвитку регіону».

Клопотати перед облрадою про нагородження ювілейною медаллю можуть місцеві ради і Донецька облдержадміністрація. Висувати кандидатури - будь-яка організація: місцева рада, державна установа, організація будь-якої форми власності, профспілка і т.д. Остаточне рішення про нагородження приймає голова облради Анатолій Близнюк.