В Україні буде суха і тепла погода

У найближчі дні в Україні збережеться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, 27 березня, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході до 5° морозу, на узбережжі морів 3-5° тепла; вдень 8-13° тепла, у східних областях, Криму та Приазов’і 5-10° тепла.

На Закарпатті: без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17° тепла; в горах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

28-29 березня опадів також не очікується. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, 28 березня у східних областях місцями 3-7° морозу; вдень 9-14° тепла, в Криму 5-10°.

На Закарпатті: без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла вдень 12-17° тепла; в горах вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла.

30-31 березня без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 4° тепла, вдень 10-16° тепла, на узбережжі морів та в Криму 8-14°.

На Закарпатті: без опадів. Температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 12-17° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 1-6° тепла.

1-5 квітня також без опадів, лише 1-3 квітня на Лівобережжі місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла; вдень 10-16° тепла, в окремі дні до 19° (окрім східних та західних областей), на узбережжі морів місцями 7-9° тепла.

Завтра у Києві та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 9-11° тепла; по області вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 8-13° тепла.

28-29 березня у столиці та області без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла.

30-31 березня також без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень 11-16° тепла.