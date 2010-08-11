У прикарпатського пенсіонера міліція вилучила цілий арсенал

У Тлумачі на Прикарпатті міліція вилучила з обігу цілий арсенал стрілецької зброї і набоїв.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, оперативники карного розшуку Тлумацького райвідділу УМВС України в Івано-Франківській області свого часу отримали інформацію про те, що в одному з помешкань у райцентрі може зберігатися значна кількість вогнестрільної зброї і набоїв. Після отримання санкції на проведення обшуку в садибі 64-річного жителя Тлумача міліціонери навідалися в будинок пенсіонера, де виявили металевий ящик з озброєнням. В ході обшуку, зокрема, було вилучено нарізну гвинтівку СВД, мисливський нарізний карабін АКМ/СМФ, мисливську гладкоствольну рушницю “Байкал”, а також майже 2500 набоїв різного калібру до автоматичної, пістолетної та мисливської зброї. Будь-яких документів на право володіння зброєю в будинку не виявлено.

В.ГУЛЬТАЙЧУК повідомив, що господар помешкання наразі пояснює, що він до збройного арсеналу не має жодного стосунку, оскільки вогнестріли і набої належать його синові. За попередніми даними, син господаря близько трьох років перебуває за кордоном. Зараз працівники міліції проводять ретельну перевірку, спрямовану на встановлення дійсного власника незареєстрованих стволів і значної кількості набоїв.

Загалом за сім місяців поточного року з протиправного обігу на Прикарпатті вилучено 86 одиниць зброї, в тому числі один автомат, 27 пістолетів та револьверів, 14 карабінів і гвинтівок, 21 “обріз”, 15 одиниць саморобних вогнестрілів. Як наслідок, на чверть менше, ніж торік, скоєно злочинів з використанням зброї, зазначають правоохоронці.