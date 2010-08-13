Міліція: затриманий у Феодосії сам бився головою об стіну

Міліція стверджує, що службове розслідування не знайшло порушень закону у діях співробітників спецпідрозділу «Беркут» при затриманні у Феодосії 19-річного хлопці наприкінці липня.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби кримської міліції.

Так МВС відреагувало на заяву матері затриманого.

В інформації міліції наголошується, що до патрульного наряду звернувся директор нічного клубу «Водний мир» з повідомленням про те, що один з відвідувачів закладу хуліганить, ображає персонал і чіпляється до відпочиваючих.

Співробітники автопатруля зробили молодій людині зауваження, але той не заспокоївся.

Міліціонери запропонували хлопцеві пройти до виходу «для роз`яснювальної бесіди і документування правопорушення», той відмовився.

«Більше того, він дозволив собі ображати співробітників міліції у формі, при виконанні службових обов`язків, що пред`являють законні вимоги. Образи мали вигляд нецензурних виразів, також були розмахування руками, спроба завдати удару в обличчя одного із співробітників «Беркута», після чого відвідувач, несподівано напавши на міліціонера, збив його з ніг. Співробітники «Беркута» змушені застосувати заходи фізичної дії і наручники, на підставі статті 13, 14 Закону України «Про міліцію», - зазначається у прес-релізі.

Міліція стверджує, що сестра хлопця намагалася перешкодити затримати брата.

Наряд, що знаходиться на сусідньому маршруті пішого патрулювання, прийшов на допомогу колегам. «Прибулий наряд допоміг супроводжувати затриманого відвідувача клубу до службового автомобіля. Крім того, міліціонери пішого патруля припинили протиправні дії з боку сестри затриманого - вивели її під руки з клубу», - заявила міліція.

Молодого чоловіка доставили до чергової частини Феодосійського міськвідділу міліції. Туди ж із заявами прийшли директор і співробітниця нічного клубу.

«У приміщенні Феодосійськоїго міськвідділу міліції громадянин продовжував поводитися зухвало, ображав міліціонерів, загрожував їм впливовими родичами і, як наслідок, службовою розправою. При цьому він намагався заподіяти собі каліцтво, шляхом навмисних ударів головою об стіну приміщення», - сказано в прес-релізі.

Міліція стверджує, що «беркутівець» поклав затриманого на підлогу обличчям вниз, щоб не «дати правопорушнику продовжити заподіювати собі тілесні пошкодження».

«Всі дії співробітників підрозділу міліції оперативного реагування «Беркут» зафіксовані стаціонарно встановленою відеокамерою стеження. Крім того, факт протиправних дій громадянина підтверджується заявами чотирьох свідків і рапортами співробітників міліції», - заявляє міліція.

Правоохоронці вважають, що у діях хлопці вбачалися ознаки адмінправопорушення - «злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охороні громадського порядку і держкордону, військовослужбовця».