У пологовому будинку через вибух загинули троє дітей
00:55, 17 серпня 2010Суспільство
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Трагедія в Бухаресті
Три немовляти загинули в пологовому будинку Бухареста в результаті вибуху, передає CNN з посиланням на МНС Румунії. Опіки та інші травми одержали вісім новонароджених і дві вагітні жінки в дитячій клініці Джулешть – найбільшої в столиці країни.
Вибух у пологовому відділенні лікарні, розташованому на другому поверсі, стався ввечері у понеділок. Представники екстрених служб повідомили, що в результаті пожежі сильне задимлення виникло у відділенні інтенсивної терапії, де були недоношені немовлята.
Нині всі потерпілі направлені до інші лікарень міста, повідомляє Лента.ру.
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