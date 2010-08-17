У пологовому будинку через вибух загинули троє дітей

Три немовляти загинули в пологовому будинку Бухареста в результаті вибуху, передає CNN з посиланням на МНС Румунії. Опіки та інші травми одержали вісім новонароджених і дві вагітні жінки в дитячій клініці Джулешть – найбільшої в столиці країни.

Вибух у пологовому відділенні лікарні, розташованому на другому поверсі, стався ввечері у понеділок. Представники екстрених служб повідомили, що в результаті пожежі сильне задимлення виникло у відділенні інтенсивної терапії, де були недоношені немовлята.

Нині всі потерпілі направлені до інші лікарень міста, повідомляє Лента.ру.