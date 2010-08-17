Розміновувати Лозову будуть війська і МНС

Територію військової частини А0829, де знаходиться 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України, в місті Лозова Харківській області розпочнуть очищати від боєприпасів у вересні.

Про це перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив в ефірі «5 каналу».

Він відзначив, що до вересня всіх людей, які проживають на території військової частини, буде відселено протягом серпня.

«Вже у вересні туди зайдуть війська, МНС, і розпочнеться розмінування всієї території. Це велика робота, думаю, за рік ми її виконаємо – почистимо територію і приберемо всі боєприпаси і будемо їх утилізувати», - сказав А.КЛЮЄВ.

Утилізація, відзначив перший віце-прем`єр, відбуватиметься шляхом вибухів боєприпасів, як це робилося на складах у Новобогданівці Запорізької області.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України в Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. Вогонь призвів до вибухів боєприпасів. За офіційною інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Значну частину жителів 5-кілометрової зони було евакуйовано.

5 серпня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на час пожежонебезпечного періоду наголосив на необхідності узяти під посилену охорону склади з боєприпасами і інші небезпечні об`єкти.

9 серпня 2010 року Кабінет міністрів України виділив 22 млн. грн. на розмінування території військової частини А0829 у Лозовій.

За даними ОДА, з території військової частини в Лозовій необхідно відселити близько 80 сімей.

Довідка УНІАН. 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ розташовано на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання в арсеналі, за даними Міноборони, становлять близько 95 тис. тонн боєприпасів. Зокрема: снаряди, 80-міліметрові міни, 150-міліметрові реактивні снаряди.