У ЧФ РФ підтвердили факт пострілу з „Цезаря Кунікова”

Чорноморський флот Російської Федерації підтверджує факт несанкціонованого пострілу з великого десантного корабля „Цезарь Куніков”.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник служби інформації і громадських зв’язків - помічник командувача ЧФ РФ, капітан 1-го рангу Андрій КРИЛОВ повідомив телерадіокомпанії ВМС України „Бриз” про те, що такий інцидент дійсно відбувся.

За його словами, „26 березня цього року на великому десантному кораблі „Цезарь Куніков” сталося несанкціоноване спрацювання артилерійської установки, яке не мало будь-яких небажаних наслідків”. Наразі за даним фактом проводиться службове розслідування, повідомив А.КРИЛОВ.

У відділі інформації і зв’язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації УНІАН підтвердили, що на прохання глави виконавчої влади міста Сергія КУНІЦИНА командування ЧФ РФ поінформувало його про цей випадок.

Крім того, за даними Управління з питань надзвичайних ситуацій міськдержадміністрації, перевіркою встановлено, що внаслідок несанкціонованого пострілу снаряду будь-яких руйнацій у місті не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, у Севастополі вчора в другій половині дня великий десантний корабель (ВДК) Чорноморського флоту РФ „Цезарь Куніков”, ошвартований біля причалу Мінна стінка (неподалік центральної площі Нахімова), під час тренувань здійснив несанкціонований постріл артилерійським снарядом. За інформацією поінформованого військового джерела, 57-міліметровий снаряд полетів в напрямку приміського селища Сахарна Головка і розірвався в повітрі. Постраждалих немає.