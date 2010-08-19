19-річний хлопець порозбивав плити на могилах солдатів Великої Вітчизняної

У Житомирській області 19-річний хлопець вчинив акт вандалізму на могилах солдатів Великої Вітчизняної війни: порозкидав плити і побив їх.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник відділу по зв’язках з громадськістю УМВС України у Житомирській області Антон СИЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, подія сталась у ніч на 12 серпня у селі Кодня поблизу Житомира.

Він уточнив, що хлопець сплюндрував чотири обеліски на братській могилі 93 радянських солдатів, які загинули у Кодні в роки Великої Вітчизняної війни.

Порушено кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою), якою передбачається позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.