19-річний хлопець порозбивав плити на могилах солдатів Великої Вітчизняної
00:02, 19 серпня 2010Суспільство
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Повідомлення з Житомира
У Житомирській області 19-річний хлопець вчинив акт вандалізму на могилах солдатів Великої Вітчизняної війни: порозкидав плити і побив їх.
Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник відділу по зв’язках з громадськістю УМВС України у Житомирській області Антон СИЧЕВСЬКИЙ.
За його словами, подія сталась у ніч на 12 серпня у селі Кодня поблизу Житомира.
Він уточнив, що хлопець сплюндрував чотири обеліски на братській могилі 93 радянських солдатів, які загинули у Кодні в роки Великої Вітчизняної війни.
Порушено кримінальну справу за ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою), якою передбачається позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
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