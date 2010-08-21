Американці занепокоєні діями України на зерновому ринку

Американська торгова палата в Україні і Американсько-Українська ділова рада (USUBC) занепокоєні намірами України ввести квоти на експорт зерна.

Як повідомила УНІАН прес-служба Української зернової асоціації (УЗА), ці організації звернулися до українського керівництво із заявою.

У заяві, текст якої має в своєму розпорядження УНІАН, наголошується, що повідомлення про експортні обмеження в Росії і Таджикистані і адміністративні заходи, застосовані Україною, спричинили значне збільшення цін на ринку зерна на початку серпня.

Американська торгова палата і Американсько-Українська ділова рада розуміють занепокоєння українського уряду підвищенням цін на зерно і хліб, але при цьому відзначають, що міжнародний досвід доводить ефективність надання цільової допомоги найуразливішим групам населення для підвищення їх платоспроможності.

“Жодна форма обмеження торгівлі або контролю цін небажана, оскільки знижує ціни сільськогосподарських виробників і змушує їх вирощувати інші культури. Більше того, такі заходи не є цільовими і тому особи з вищим прибутком одержують такі самі переваги, як і особи з низьким доходом”, - йдеться у заяві.

Також у заяві перераховуються заходи українського уряду щодо обмеження експорту зерна, які характеризуються як нетарифні торгові бар`єри. Зокрема, організації нагадують про зміну процедури контролю якості зерна Державною митною службою України, невидачу залізницею дозволів на використання вагонів для експорту зерна.

“На додачу до цього нам стало відомо, що місцеві органи управління звертаються до компаній, які торгують зерном, з приводу застосування термінових заходів із закупівлі зерна за цінами, нижчими від ринкових. Вони також загрожують трейдерам тим, що останніх чекають жорсткі заходи, якщо їх компанії не співробітничатимуть у цьому питанні”, - зазначається у заяві.

Американська торгова палата і Американсько-Українська ділова рада відзначають, що більшість торгових компаній в Україні зараз відмовиться від будь-яких закупівель зерна, отже, можна припустити, що це і є істинним наміром, який стоїть за всіма цими заходами.

“Через загрозу компаніям або навіть окремим особам у компаніях, або запровадження непрозорих заходів і самовільних необґрунтованих нових процедур, експорт зерна з України фактично зупинився”, - йдеться у заяві.

Компанії - члени Американської торгової палати і Американсько-Української ділової ради заявляють, що сподіваються на термінове позитивне розв’язання питання з експортом зерна і готові співробітничати з українським урядом, щоб знайти таке рішення, яке задовольнить всіх учасників суперечки.