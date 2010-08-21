Віднесені вітром: в Азовському морі врятували 13 людей

Рятувальники Запорізької області надали допомогу 13 людям, яких вітром віднесло в Азовське море.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУМНС у Запорізькій області, 19-го серпня в селищі Кирилівка Якимівського району в районі пляжу бази відпочинку «Антікор» на відстані приблизно за 200 метрів від берега врятовано двох дорослих та дитину, яких на надувному матраці вітром віднесло у відкрите море. Вони не змогли самотужки вибратися на берег, знесилені почали подавати руками сигнали про допомогу.

Того ж дня у районі пляжу бази відпочинку «Іскра» на відстані приблизно за 300 метрів від берега врятовано двох 20-річних юнаків, яких також на надувному матраці вітром віднесло у відкрите море.

Схожа ситуація сталася в районі пляжу бази відпочинку «Селена». Там двоє дівчат запливли на матраці за 350 метрів від берега і не змогли самотужки дістатися назад.

В районі пляжу бази відпочинку «Роза вітрів» рятувальники надали допомогу 42-річному жителю Конотопа та 26-річній жительці Дніпропетровської області. Їх на надувному матраці вітром віднесло у море.

На відстані 250 метрів від берега в районі пляжу бази відпочинку «Горняк» врятовано 29-річну жінку та 20-річного хлопця.

Того ж дня у районі пляжу бази відпочинку «Енергетик» на відстані приблизно 350 метрів від берега врятовано 21-річного хлопця.

Всі випадки аналогічні – відпочивальників відносило вітром у відкрите море, наголосили у прес-службі МНС.