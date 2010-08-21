За три дні з 18 по 21 серпня, Сорочинський ярмарок відвідало 780 тисяч осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МВС України в Полтавській області.

За їх даними, для забезпечення охорони громадського порядку і безпечного відпочинку гостей ярмарку задіяно понад 500 працівників міліції, для яких розроблено 17 маршрутів патрулювання.

«Тому і третій день національного Сорочинського ярмарку пройшов спокійно і без подій. Вчора працівниками міліції складено 79 адміністративних протоколів, з них - за дрібне хуліганство і появу в громадському місці, за порушення ветеринарного законодавства. Левову частку протоколів складено співробітниками Державтоінспекції (60 протоколів, 10 з яких - за управління транспортним засобом у нетверезому стані). Також задокументовано порушення правил торгівлі і ліцензійних умов», - сказано в повідомленні міліції.

Правоохоронці працюють в цілодобовому режимі, також встановлено камери відеоспостереження. Сорочинський ярмарок працюватиме до 22 серпня включно.