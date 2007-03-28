Секретаріат Президента збирає до Києва криміналітет для влаштування заворушень?

Один із керівників Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ заявляє, що Секретаріат Президента дав вказівку зібрати 31 березня в Києві «молодиків з кримінальним минулим» з метою влаштування безладдя та тиску на владу. Про це він сказав сьогодні кореспонденту УНІАН.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи не планує Партія регіонів також звозили своїх людей до столиці, М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що “Партія регіонів, навпаки, відмовляє людей їхати до Києва захищати правлячу коаліцію”. За його словами, людей звозить політичні сили Віктора БАЛОГИ, Юлії ТИМОШЕНКО та В’ячеслава КИРИЛЕНКА. Він назвав їх «партією війни», «авантюристами», і навіть «політичними трупами».

М.ЧЕЧЕТОВ стверджує, що молодикам, яких звозять до Києва, платять гроші. «Але їх буде 1-2 тисячі, оскільки ті, хто їх звозить, економлять гроші», - переконаний М.ЧЕЧЕТОВ.

Водночас, він наголосив, що до Києва хоче приїхати половина України, в тому числі із західних регіонів, які прагнуть не допустити дестабілізації ситуації в країні.

За його словами, люди занепокоєні «політичною авантюрою» і хочуть «вигнати ТИМОШЕНКО, БАЛОГУ і КИРИЛЕНКА з України».

М.ЧЕЧЕТОВ також наголосив на неприпустимості таких планів, які дестабілізують ситуацію в країні, і пообіцяв, що правляча коаліція цього не допустить.

Крім того, він висловив переконання, що і Президент спільно з прем’єр-міністром зацікавлені у тому, щоб у країні був спокій, щоб діючий уряд міг спокійно працювати найближчі 3 роки до наступних виборів, і цим самим здійснювати необхідні країні економічні реформи.

Водночас, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ сказав “Газете по-киевски”: "Думаю, ми разом з ними проведемо мітинг, приєднаємося до них. Ми плануємо організувати форум національної єдності. Зараз якраз обговорюємо, де і коли це зробити. І закликаємо всіх, кому не байдужа доля України, взяти участь в цьому форумі. Якихось запобіжних заходів проти мітингу опозиції не буде. Навіщо це? Цим займаються правоохоронні органи і міністр внутрішніх справ".

Як повідомляв УНІАН, 28 березня лідер "Народної Самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО підтвердив, що 31 березня, у суботу, у Києві відбудеться спільний мітинг опозиції. За його словами, в акції братимуть участь лідери "Народної Самооборони", БЮТ і "Нашої України".

Крім того, на 31 березня заплановане проведення ІV з’їзду політичної партії “Наша Україна”.