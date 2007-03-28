8-річна українка, яка впала з ескалатора в Мілані, перебуває в реанімації
21:55, 28 березня 2007Суспільство
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Про це повідомляє агентство Ansa
Стан української дівчинки, яка впала з ескалатора в торговельному центрі в Мілані, медики оцінюють як критичний.
Як повідомляє агентство Ansa, дитина перебуває в реанімаційному відділенні міланської лікарні Сан-Рафаеле.
Нещасний випадок стався у вівторок. Впавши з ескалатора, 8-річна Марина дістала важку черепно-мозкову травму, переломи стегновою і тазових кісток.
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