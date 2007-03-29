Ющенко прибув до Луганська

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув із одноденною робочою поїздкою до Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО відвідає шахту ДП «Луганськвугілля» та проведе нараду з представниками шахтарських колективів регіону щодо проблем вугільної галузі.

Глава держави також візьме участь у відкритті пам’ятного знаку, на місці якого буде споруджено пам’ятник жертвам Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні.

Програмою візиту передбачено, що В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою дитячої Академії міні-футболу та зустрінеться з її вихованцями і тренерами.

Окрім того, Президент України планує зустрітися з представниками обласних осередків політичних партій.

Також В.ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію, яку в прямому ефірі транслюватиме «5-й канал».

У поїздці главу держави супроводжують віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, заступник міністра праці та соціальної політики Лідія ДРОЗДОВА, заступник міністра фінансів Анатолій КОЗИМЕНКО.