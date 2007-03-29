Ющенко прибув до Луганська
Президент узяв із собою Клюєва
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув із одноденною робочою поїздкою до Луганської області.
Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО відвідає шахту ДП «Луганськвугілля» та проведе нараду з представниками шахтарських колективів регіону щодо проблем вугільної галузі.
Глава держави також візьме участь у відкритті пам’ятного знаку, на місці якого буде споруджено пам’ятник жертвам Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні.
Програмою візиту передбачено, що В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою дитячої Академії міні-футболу та зустрінеться з її вихованцями і тренерами.
Окрім того, Президент України планує зустрітися з представниками обласних осередків політичних партій.
Також В.ЮЩЕНКО дасть прес-конференцію, яку в прямому ефірі транслюватиме «5-й канал».
У поїздці главу держави супроводжують віце-прем’єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР, заступник міністра праці та соціальної політики Лідія ДРОЗДОВА, заступник міністра фінансів Анатолій КОЗИМЕНКО.