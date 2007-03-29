Таїсію Повалій обікрали в Америці

Таїсія Повалій нещодавно спробувала підкорити Америку. Однак під час закордонних гастролей зі співачкою трапилася неприємність.

Коли вона зі своїм чоловіком і продюсером Ігорем Ліхутою була у Сан-Франциско, з машини української поп-діви викрали сумку.

Як виявилося, в сумочці Тая тримала всі документи. Тож пропали і закордонні, й українські паспорти Повалій та Ліхути, водійське посвідчення продюсера і ще деякі папери, пов`язані з гастрольним туром співачки по Америці.

Звісно, гроші, що лежали в сумці, грабіжники теж прихопили.

Поки що Повалій та Ліхута обходяться тимчасовими документами, які передало їм українське консульство в Сан-Франциско для виїзду з США.

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