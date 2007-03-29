Працівники міліції і КМДА намагаються завадити монтажу сцени на Майдані

На Майдані незалежності в Києві почався монтаж сцени для суботньої акції опозиційних сил.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сцену планується встановити на тому ж місці, де вона стояла під час подій листопада-грудня 2004 р.

Проте, як повідомив кореспондентові УНІАН, народний депутат Давид Жванія, приблизно о 19 годин до місця монтажу сцени прибули представники київської міськадміністрації, які не представилися, проте заявили, що монтаж здійснюється без дозволу міської влади. За кілька годин після їх візиту, за словами Д.Жванія, прибули співробітники Київського центрального управління МВС, які зі свого боку також посилаючись на відсутність, за їх даними, дозволу на монтаж сцени, намагалися завадити роботам.

Присутні на місці монтажу сцени народні депутати від об`єднаної опозиції запевняють, що перебуватимуть там до того моменту, поки сцену не буде зведено.

Як зазначив Д.Жванія, необхідні документи на спорудження на Майдані так званих «малих архітектурних форм» у розпорядженні учасників наміченої на суботу акції протесту є.