Вокаліста U2 посвятили в лицарі (фото)

Ірландський музикант, вокаліст групи U2 Боно удостоєний звання почесного лицаря Британської Імперії.

Урочиста церемонія вручення нагороди музикантові відбулася напередодні в резиденції британського посла в Дубліні. Посол Девід Реддуей вручив нагороду від імені Її Королівської Величності на знак визнання його заслуг у сфері музичної індустрії і гуманітарну роботу, повідомляється на сайті групи U2. На церемонії була присутня сім`я музиканта і решта членів його групи.

Про те, що Боно одержить звання почесного лицаря, стало відомо в грудні минулого року. Співак, який постійно закликає глав держав Заходу збільшити допомогу країнам, що розвиваються, і списати борги, відзначив, що дуже задоволений і сподівається, що це виглядає як заохочення його боротьби зі злиднями в Африці.

Формально Боно (справжнє ім`я - Пол Ньюсон) не зможе додати до свого імені титул "сер", як це мають робити британські володарі лицарського звання, оскільки він не є підданим Сполученого Королівства.

46-річного співака раніше привітав прем`єр-міністр Британії Тоні Блер. "Ви невтомно використовували свій голос, щоб Африку почули", - мовиться в листі Блера.

Орден Британської Імперії присуджується від імені королеви Великої Британії за рекомендацією британського уряду. Списки лауреатів різних ступенів ордена оприлюднюють двічі на рік - до офіційного дня народження монарха в червні і перед Новим Роком.

Боно удостоєний тієї ж честі, що і його земляк - дублінець Боб Гелдоф в 1986 році. Серед тих, хто удостоєний почесного лицарства, - музикант і громадський діяч Боб Гелдоф, засновник компанії Microsoft Білл Гейтс, співак Пласідо Домінго, кінорежисер Стівен Спілберг, учений і історик Саймон Візенталь.

У 2003 році Боно одержав орден Почесного легіону з рук президента Франції Жака Ширака, а в 2005-му журнал Time визнав його людиною року - разом з Біллом і Меліндою Гейтс.

Минулого року Боно навіть зізнався, що настільки відданий своїй гуманітарній місії, що побоюється, як би йому не довелося через це залишити групу U2.

У 2006-му музична телестанція MTV назвала його найвпливовішою поп-зіркою за останні 25 років.

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