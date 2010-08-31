Кабмін дозволив «Укравтодору» брати кредити під держгарантії

Кабінет Міністрів України надав державні гарантії «Укравтодору» у разі, якщо розмір зобов`язань з повернення запозичень не перевищує 3,5 млрд. гривень.

Постанову від 11 серпня 2010 №740 «Про надання в 2010 році державних гарантій за зобов`язаннями Державної служби автомобільних доріг» опубліковано на сайті Верховної Ради.

Запозичення використовуються для фінансування будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування і придбання дорожньої техніки і устаткування для дочірніх підприємств ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Довідка УНІАН. Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) створена Указом Президента України від 8 листопада 2001 №1056/2001 «Про заходи з підвищення ефективності управління дорожнім господарством України» як центральний орган виконавчої влади для здійснення функцій управління дорожнім господарством.

До сфери управління Державної служби автомобільних доріг України входять служби автомобільних доріг в АР Крим, місті Севастополь і областях, державні проектні, науково-дослідні, технологічні й експертні підприємства, а також Державна акціонерна компанія ВАТ ДАК “Автомобільні дороги України» з дочірніми підприємствами в областях.