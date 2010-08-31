У Полтаві «швидка» врізалася в будинок: 6 поранених

У Полтаві в результаті аварії за участю «швидкої допомоги» постраждали шестеро людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила начальник прес-служби Управління ДАІ в Полтавській області Наталія ВАРЧЕНКО.

За її даними, ДТП сталося вчора пізно увечері на перетині вулиць Шевченка й Артема.

«Швидка допомога везла до лікарні людину з підозрою на апендицит. Водій автомобіля «ВАЗ-21124» перед перехрестям не виконав вимоги дорожнього знаку і не поступився дорогою машині «швидкої». Сталося ДТП. Автомобіль з медиками втратив управління і врізався в кут житлового будинку на вулиці Шевченка», - відзначила Н.ВАРЧЕНКО.

Вона також заявила, що в результаті аварії до лікарні звернулися шестеро людей.

«Одразу було госпіталізовано трьох і пізніше ще трьох. У «Жигулях» постраждала пасажирка, а в «швидкій допомозі» травми одержали всі п`ятеро – водій «швидкої допомоги», лікар і фельдшер, хворий і родич, який його супроводжував», - додала Н.ВАРЧЕНКО.