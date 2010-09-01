Кабмін забере у місцевих рад право видавати держакти на землю

Кабінет міністрів пропонує передати повноваження із забезпечення виготовлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою від місцевих влад Державному комітету України із земельних ресурсів.

Про це говориться в законопроекті №7059 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо повноважень з реєстрації права власності на землю)», внесеному до ВР 28 серпня ц.р.

Згідно з документом, уряд пропонує доповнити ст.15 Земельного кодексу України пунктом «д¹», яким розширити повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (Держкомзему), додавши повноваження із забезпечення виготовлення і видачі державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою.

При цьому Кабмін пропонує виключити ч.2 п.б ст. 33 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким ради сільських, селищних, міських рад могли делегувати своїм виконавчим органам повноваження з реєстрації суб`єктів права власності на землю; реєстрації права користування землею і договорів про оренду землі; з видачі документів, які підтверджують право власності та право користування землею.

Як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, ведення органами місцевого самоврядування локальних баз даних земельного кадастру в різному форматі не дає можливості ведення єдиного обліку і моніторингу земель, перешкоджає впровадженню єдиної державної політики, зокрема й податкової.

Кабінет міністрів мотивує доцільність ухвалення подібного закону необхідністю прискорити земельну реформу, спростити впровадження державної політики, викорінити можливість для корупції.