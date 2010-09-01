На трасі Київ-Чоп не розминулися Хонда і Опель: один загиблий, двоє поранених

На Житомирщині минулої доби у чотирьох ДТП загинуло двоє і травмовано семеро осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ в Житомирській області.

Уточнюється, що вночі 31 серпня на об’їзній дорозі навколо Овруча водій автомобіля "Шкода" не впорався з керуванням, з’їхав у правий кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП водій та пасажирка автомобіля отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні, ще одна пасажирка від отриманих травм померла.

Крім того, одна людина загинула під час аварії, що сталася вчора близько 19.15 на автодорозі "Київ-Чоп" Радомишльського району. Водій автомобіля "Опель", 25-річний мешканець Чернівецької області, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Хонда". За кермом “Хонди” був 36-річний одесит, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП обидва водії отримали тілесні ушкодження, а пасажир автомобіля “Опель” - 24-річний мешканець Чернівецької області - від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди.