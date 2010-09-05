Підробні закордонні паспорти виготовляли на сучасному обладнанні

Співробітники СБУ в Чернівецькій області у взаємодії з працівниками міліції затримали «на гарячому» на одній із вулиць Чернівців зловмисника під час передачі ним місцевому мешканцю підроблених паспортів для виїзду за кордон.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі УСБУ в Чернівецькій області, на сьогодні встановлено, що затриманий разом зі своїм спільником впродовж 2010 року неодноразово виготовляли та збували фальсифіковані закордонні паспорти, чим сприяли незаконному переправленню осіб через державний кордон України до країн Західної Європи.

В арсеналі зловмисників знаходились сучасні комп’ютерні і копіювальні пристрої та хімічні реактиви, які використовувались ними для виготовлення підроблених паспортів з відкритими «шенгенськими» візами.

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України, за який призначається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі одного із зловмисників взято під варту, стосовно іншого обрано запобіжний захід - підписка про невиїзд. Триває слідство.