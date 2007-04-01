Біля Верховної Ради звели наметове містечко: обіцяють їжу і караоке

Біля Верховної Ради та Кабміну прихильники Партій регіонів звели наметове містечко. Як повідомляє “5 канал”, зараз у ньому людей обмаль, втім, очікується, що вже увечері там оселиться перша група прихильників владної коаліції.

Також сьогодні планують сформувати адміністративну групу. За планами організаторів, у містечку постійно перебуватимуть до двох тисяч людей.

Народні депутати від Партії регіонів, що чергують у Маріїнському парку, обіцяють уже від завтра розпочати акції протесту та мітинги проти дій опозиції. Невдовзі парк облаштують для життя - проведуть світло, відкриють медпункт, їдальню, а для розваг обіцяють привезти караоке.

Як зазначив в інтерв’ю “5 каналу” Владислав ЛУК`ЯНОВ, народний депутат від Партії регіонів, керівник наметового містечка: "Головна мета людей, які приїжджають - їх цікавить одне - яка ситуація в державі, чи виконуються закони, чи є підстави для якихось змін".