Китайці поглянуть, що можна зробити з донецькими шахтами

Україна запропонувала Китаю участь в інвестиційних проектах на шахтах вартістю 1,03 млрд дол.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Міністерства вугільної промисловості, міністр Юрій Ященко і представник Державного банку розвитку КНР Чень Юань підписали рамкову угоду про фінансову співпрацю. Згідно з документом, Мінвуглепром надав на розгляд китайській стороні 7 інвестиційних проектів реконструкції, технічного переоснащення й модернізації вугільних шахт. Вже в 2010 р. як пілотний проект заплановано технічне переоснащення шахт "Новопавлівська", "Шахтарська-глибока" і ім. Д.Ф.Мельникова на загальну суму 120 млн. дол.

Для визначення параметрів майбутніх кредитних угод з 10 вересня по 10 жовтня до України прибудуть представники Державного банку розвитку КНР і відповідні технічні фахівці для врегулюванні технічних питань переоснащення українських вугледобувних підприємств.