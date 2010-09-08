30-річний чоловік зламав щелепи чотирьом дівчатам: не сподобалися

У Вінниці співробітники міліції затримали 30-річного місцевого жителя, який на вулиці побив п’ятьох дівчат.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, до правоохоронних органів звернулися п’ятеро дівчат віком від 19 до 25 років із заявами про те, що невідомий чоловік у вечірній час в сквері Слави наніс їм тілесні ушкодження.

Четверо з постраждалих госпіталізовані у міську лікарню з переломами щелеп.

За “гарячими слідами” за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень співробітники патрульно-постової служби затримали 30-річного вінничанина. Він пояснив, що побив дівчат за те, що вони йому просто не сподобались.

За словами батька затриманого, його син має психічне захворювання.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання і очікує на проведення медичної експертизи.