Розкрито справу про наругу над могилою Лесі Українки

У Києві затримано чоловіка, який пошкодив надгробок на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі.

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер Голосіївського райуправління столичної міліції Юлія МУСТАШ.

Вона нагадала, що пошкодження на могилі, зокрема зникнення вінків з оздоблення пам`ятника, були виявлені 30 липня цього року співробітниками Байкового кладовища. Протягом місяця співробітники Голосіївського райуправління міліції намагалися вирахувати злочинця і 3 вересня його таки вдалося затримати.

Ним виявився 25-річний чоловік, який приїхав рік тому до Києва з Волинської області у пошуках роботи. Роботу він не знайшов і почав красти, в основному метал, розповіла Ю.МУСТАШ.

За її словами, до пам`ятника Л.Українки він дістався випадково. «Чесно зізнався, що не особливо звертав увагу, кому він. Узяв брухт і збив оздоблення до якого зміг дотягся, розпиляв на шматки, поклав у мішок і пішов здавати на пункт прийому металу. Заробив на цьому 250 грн.», - зазначила прес-офіцер.

При цьому Ю.МУСТАШ додала, що все це він робив серед дня, але його абсолютно ніхто не бачив.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років згідно ст. 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою», або злочин може бути перекваліфіковано на статтю 298 – «Знищення, руйнування пам`яток історії культури», яка передбачає до п`яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, постановою Кабінету міністрів від 3.09.2009 р. №928 могила Л.Українки віднесена до об`єктів культурної спадщини національного значення і занесена в реєстр нерухомих пам`яток України.