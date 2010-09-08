Колесніков, замінюючи Януковича в Польщі, запросив поляків у Донецьк

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ запропонував польській стороні провести великий Економічний форум «Польща – Україна» у травні 2011 року в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті Кабміну, про це він заявив під час зустрічі із віце-прем`єр-міністром, міністром економіки Польщі Вальдемаром ПАВЛЯКОМ, яка відбулася у рамках робочого візиту Б.КОЛЕСНІКОВА до Польщі, де він узяв участь у відкритті XX Економічного форуму в Криниці Гурській.

На думку українського віце-прем’єра, такий захід сприятиме пожвавленню економічної співпраці між Україною і Польщею.

Також урядовці двох країн обговорили можливість проведення спеціальної зустріч для облаштування прикордонних переходів контрольно-пропускних пунктів і реконструкції вже існуючих. Б.КОЛЕСНІКОВ запропонував польській стороні провести таку зустріч вже цієї осені в Україні. На його думку, приймаючими містами можна обрати Львів або Трускавець.

«Ми сподіваємося, що Україна продемонструє швидкий економічний розвиток, що дозволить приєднатися нам до європейського співтовариства. Однак вже зараз ми маємо забезпечити зручні можливості для переходу українсько-польського кордону для громадян Польщі та України», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Своєю чергою В.ПАВЛЯК пообіцяв, що Польща максимально пришвидшить процес прийняття такого рішення.

Як повідомляв УНІАН, польська сторона запросила до участі в Економічному форумі в Криниці Гурській Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. Також на 8 вересня планувалася зустрів В.ЯНУКОВИЧА із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, яка була скасована з ініціативи української сторони.