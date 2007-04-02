Юрій Андрухович проведе прес-конференцію

3 квітня 2007 року о 12:00 у прес-центрі „Український час”(Український дім, Хрещатик, 2) відбудеться прес-конференція Юрія Андруховича з нагоди виходу нової книги „Таємниця” та початку всеукраїнського промо-туру.

Наприкінці березня 2007 року у видавництві “Фоліо” вийшла друком нова книга Юрія Андруховича під назвою „Таємниця”. Цей „роман в інтерв’ю”, витончено і захоплююче побудований на особистих спогадах автора про сучасне і минуле, присвячений рокам його дитинства і юності, подорожам по Європі, творчості и втраченому часу, любові і смерті, вічному і швидкоплинному.

Після цього Юрій Андрухович вирушає в тур Україною, щоби познайомити читачів зі своїм новим твором.

На прес-конференції буде оголошений детальний розклад туру, автор розкриє таємницю книжки і відповість на запитання присутніх.

Прохання акредитуватись:

Ксенія Володимирова, 8-050-686-92-75, xenia_v@ukr.net

Кожному журналісту буде презентовано примірник книги „Таємниця”.

Чекаємо Вас за адресою:

Київ, Хрещатик, 2

ДП „Центр ділового та культурного співробітництва „Український дім”

Телефони для довідок: (044) 2785950