Відкриється Міжнародна виставка-ярмарок «Екологія-2007»

3-6 квітня 2007 року Партія Зелених України та Національна Академія Наук України проводять ювілейну X Міжнародну виставку-ярмарок «Екологія-2007». На виставці будуть презентовані новітні екотехнології та бізнес-проекти інноваційного характеру.

Відкриття виставки відбудеться 3 квітня о 12.00, на церемонії будуть присутні представники виконавчої та законодавчої гілок влади (профільні міністерства та комітети), громадсько-політичні діячі та науковці.

За участі представників профільних міністерств, бізнес-кіл та експертів заплановано проведення робочих семінарів. Зокрема, в день відкриття виставки відбудеться семінар «Сталий розвиток: реалії та перспективи». В обговоренні проблем стратегічного розвитку України братимуть участь науковці НАНУ та експерти ДМГО «ЕкоДонбас», Агентства з відновлюваної енергетики, Кримської Академії наук.

6 квітня у рамках виставки «Екологія-2007» відбудеться круглий стіл «Зелені інновації: шляхи впровадження». В заході братимуть участь представники державної влади, українського та міжнародного екологічного бізнесу, наукових кіл, громадських і експертних організацій та Партії Зелених України. На круглому столі обговорюватимуться механізми посилення інноваційної політики в країні та створення сприятливих умов для еко-бізнесу, також запланована підготовка звернення до органів влади та громадськості. Початок роботи о 10.00

Співорганізатори виставки:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та НВО "Нафтохімекологія".

Адреса проведення заходу:

Київ, проспект Академіка Глушкова, 1, Експоцентр "Наука" НАН України, павільйон №23.

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