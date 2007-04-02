Оголошення стану підвищеної бойової готовності залежатиме від ситуації

У Збройних Силах України під час масових акцій наприкінці минулого тижня не оголошувався стан підвищеної бойової готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

„Коли у Києві були акції протесту, і в п’ятницю і в суботу Збройні Сили не змінювали стан бойової готовності, не оголошувалося ніякого підвищеного стану”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За словами міністра, він лише рекомендував командирам військових частин порадити військовослужбовцям, які в ці дні йшли у звільнення, щоб вони уникали місць проведення акцій протесту, аби жодним чином присутність людини у формі не спонукала когось сказати про якісь утиски і репресії... “А жодних заходів по підвищенню бойової готовності не було зроблено, і я не бачив в цьому жодного сенсу”, - додав А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО висловив задоволення, „що організатори цих акцій спільно з міліціонерами забезпечили безконфліктність, не було ніяких зіткнень”, і це, на думку міністра оборони, „відрізняє нашу державу від держав, які ще не обрали шлях демократичного розвитку”. “І це те, що відрізняло той перший Майдан від аналогічних подій в інших державах, причому і західноєвропейських. У нас не було зіткнень, слава Богу, що їх не було”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде так і в майбутньому, А.ГРИЦЕНКО зауважив, що все залежатиме від розвитку ситуації.

Сьогодні у Севастополі А.ГРИЦЕНКО взяв участь в урочистостях з нагоди 70-річчя Севастопольського військово-морського інституту імені А.С.Нахімова, правонаступника Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С.Нахімова. В заходах також взяли участь командувач ВМС України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ, командувач Чорноморського флоту РФ (випускник ЧВВМУ ім.П.С.Нахімова) адмірал Олександр ТАТАРІНОВ, голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН, ветерани-випускники цього військового навчального закладу.