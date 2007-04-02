Відбулася телефонна розмова Ющенка з Путіним

Київ просить перенести запланований на завтра візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Москви, повідомляє РІА «Новости».

"Українська сторона звернулася з проханням про перенесення візиту Президента Віктора ЮЩЕНКА до Москви, що готується на найближчі дні, у зв`язку з внутрішньополітичною ситуацією на Україні, - повідомляє прес-служба Кремля. - У понеділок відбулася відповідна телефонна розмова Ющенка з Володимиром Путіним".

Водночас УНІАН в МЗС України не підтвердили і не спростували інформацію про перенесення візиту В.ЮЩЕНКА до Москви.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО планував відвідати Москву 3 квітня. Спочатку візит планувався на 21 березня, але потім його було перенесено за домовленістю глав двох держав.