Україна просить США додати грошей на утилізацію ракетного палива

Україна просить США збільшити фінансування утилізації твердого ракетного палива. Про це повідомив журналістам представник Національного космічного агентства України (НКАУ). "16-17 вересня в Україну прибуде група американських експертів за програмою утилізації ракетного палива для обговорення актуальних питань співпраці", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг. "За умови збільшення фінансування до кінця року ми зможемо запустити промислову установку з утилізації ракетного палива", - додав експерт.

Поки ракетні двигуни утилізували на пілотній установці. З початку 2010 року вимито паливо з 6 ступенів ракет. До кінця року планується виконати цю роботу ще на 4 двигунах.