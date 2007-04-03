Тимошенко: тільки виборці мають вирішувати, хто матиме владу в Україні

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вітає рішення Президента України Віктора ЮЩЕКА розпустити Верховну Раду.

Про це йдеться у коментарі Ю.ТИМОШЕНКО, переданому прес-службою БЮТ.

“Я щаслива, що Президент виконав свій конституційний обов‘язок”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Оголосивши розпуск корумпованої Верховної Ради, Президент України виконав свій конституційний обов‘язок і захистив права громадян, - вважає лідер БЮТ. - Тепер уже наш обов‘язок забезпечити чесні дострокові вибори».

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена у перемозі опозиційних сил, бо, на її думку, нинішній склад Верховної Ради не відображає волевиявлення громадян і є профанацією результатів виборів 2006 року.

«Тільки виборці мають вирішувати, хто матиме владу в Україні. Купувати її, шляхом роздачі хабарів народним депутатам, - це антиконституційний шлях, і Президент, як гарант конституційних прав, був зобов’язаний захистити демократичний лад у державі», - заявляє Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, лідер опозиції попереджає, що рішення “зібрання колишніх народних депутатів розпущеної Верховної Ради є нелегітимними і необов‘язковими до виконання органами державної влади”.

Ю.ТИМОШЕНКО також не виключає, що народні депутати можуть спробувати насильницьким шляхом змінити конституційний лад в Україні.