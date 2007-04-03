Головатого виключили з Нашої України

Народного депутата Сергія ГОЛОВАТОГО та ще шістьох депутатів, які у ніч на 3 квітня брали участь в “антипрезидентському зібранні Верховної Ради і голосували за антиконституційні рішення”, виключено із фракції "Наша Україна", повідомляє прес-служба блоку.

Таке рішення було одностайно схвалено сьогодні на зборах депутатів-“нашоукраїнців”.

Як відомо, 6 депутатів – членів Партії промисловців та підприємців - Лев ГНАТЕНКО, Василь ГУРЕЄВ, Віктор ЛЕЩЕНКО, Віталій МАЙКО, Олексій ФЕДУН та Анатолій ШКРІБЛЯК - приєдналися до коаліції позаминулого тижня. У свою чергу, С.ГОЛОВАТИЙ долучився до коаліції ввечері.

Крім того, сьогодні вранці відбулося засідання фракції “Наша Україна”. “Фракція заявляє про підтримку Указу Президента про оголошення дострокових парламентських виборів. Також на засіданні фракції було ухвалене рішення не брати участь в усіх формах засідань Верховної Ради, починаючи від пленарних засідань і закінчуючи роботою в комітетах”, - заявив після засідання фракції лідер партії «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.