У Криму вважають міст через Керченську протоку вигідним проектом

Перший заступник голови Ради міністрів Криму Павло БУРЛАКОВ, який входить до складу міжвідомчої робочої групи з питань будівництва транспортного мостового переходу через Керченську протоку, вважає, що проект у разі його реалізації дасть імпульс для розвитку економіки України, Росії та кримської автономії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Радміну АРК.

У Сімферополі відбулося засідання українсько-російської робочої групи з вироблення механізму реалізації проекту будівництва переходу через протоку.

"На думку П.БУРЛАКОВА, істотне зниження транспортних витрат, підвищення швидкості пересування, покращення транспортного сполучення Краснодарського краю і центральних районів Росії з оздоровницями Кримського побережжя дасть могутній імпульс розвитку української і російської економік, а також економіки Криму", - говориться в прес-релізі.

За оцінками фахівців, введення в експлуатацію цього об`єкту дозволить створити найкоротший сухопутний шлях "Європа-Азія" - на 450 кілометрів скоротити шлях транзитного руху вантажів і пасажирів на ділянці від Херсона до Новоросійська.

На засіданні пролунала пропозиція створити спільний українсько-російський господарюючий суб`єкт з реалізації проекту будівництва переходу через протоку, який виступить замовником техніко-економічного обгрунтування проекту і подальшого будівництва.

Члени робочої групи вирішили приступити до розробки меморандуму між міністерствами транспорту України і Росії про реалізацію проекту будівництва транспортного переходу. Документ планується обговорити на засіданні робочої групи, яке відбудеться в жовтні в Києві, повідомляє прес-служба Радміну.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в серпні створив міжвідомчу робочу групу з питань будівництва транспортного мостового переходу через Керченську протоку. Її очолив міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО.