Екс-бухгалтер Нафтогазу може попросити притулку в Росії

Затримана вчора в Росії екс-бухгалтер Нафтогазу Марія Кушнір може попросити надати їй російське громадянство або захист від переслідувань. Процес екстрадиції почнеться тільки після того, як всі ці шанси будуть використані, заявив Комерсанту-Україна керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко. Він підкреслив, що екстрадиція – "питання не одного дня": "Як правило, такі процеси тривають місяці, а то і роки».

Також Бойченко заявив, що кримінальну справу Марії Кушнір веде слідче управління СБУ, завдання ж ГПУ – підготувати запит до російської сторони про екстрадицію пані Кушнір до України після того, як СБУ представить матеріали у справі. Проте прес-секретар СБУ Марина Остапенко не змогла повідомити, коли СБУ зможе надати матеріали справи в Генпрокуратуру для екстрадиції пані Кушнір.

Нагадаємо, що вчора у Волгограді (Російська Федерація) в результаті операції, проведеної українськими і російськими спецслужбами, затримана колишній заступник головного бухгалтера НАК "Нафтогаз України" Марія Кушнір. За даними СБУ, саме вона підписала документи і прийняла незаконно розмитнений газ, що належав компанії RosUkrEnergo, на баланс Нафтогазу.