Тимошенко про парламент, Мороза і кримінальну відповідальність
20:04, 03 квітня 2007Суспільство
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Лідер БЮТ зайшла до Верховної Ради
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає незаконним проведення засідань Верховної Ради після Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам у ВР.
За її словами, проведення сесії ВР після рішення Президента є нелегітимним. Вона зазначила, що це зайвий раз підтверджує, що для голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА “Конституція і закон нічого не варті”.
За її словами, вся діяльність О.МОРОЗА “спрямована тільки на боротьбу за посади”.
Вона також додала, що особи, які не дотримуються Конституції, понесуть кримінальну відповідальність.
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