Тимошенко про парламент, Мороза і кримінальну відповідальність

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає незаконним проведення засідань Верховної Ради після Указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні журналістам у ВР.

За її словами, проведення сесії ВР після рішення Президента є нелегітимним. Вона зазначила, що це зайвий раз підтверджує, що для голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА “Конституція і закон нічого не варті”.

За її словами, вся діяльність О.МОРОЗА “спрямована тільки на боротьбу за посади”.

Вона також додала, що особи, які не дотримуються Конституції, понесуть кримінальну відповідальність.