У Харкові горить будівля Національного університету імені Каразіна

У центрі Харкова на площі Свободи горить покрівля Північного корпусу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

Як передає кореспондент УНІАН, на місці пожежі працює близько десятка пожежних команд.

За словами ректора університету Віля БАКІРОВА, пожежа виникла близько 17 години на покрівлі, де в цей час велися ремонтні роботи.

На місце події прибули виконувач обов’язки Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, керівники міліції та ГУ МНС Харкова.