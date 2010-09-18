Матроси, які постраждали від пожежі на кораблі, поза небезпекою

Стан здоров’я чотирьох матросів, які постраждали внаслідок вчорашньої пожежі на борту середнього десантного корабля “Кіровоград” ВМС України задовільний, загрози їхньому життю немає.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

“17 вересня під час чергового етапу комплексу тактичних навчань “Взаємодія – 2010” на борту середнього десантного корабля “Кіровоград” Військово-Морських Сил Збройних Сил України внаслідок короткого замикання стався несанкціонований пуск двох ракет. Цей пуск спричинив вибух та загоряння у внутрішньому приміщенні корабля”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Міноборони, завдяки вмілим та самовідданим діям членів екіпажу пожежу було локалізовано та погашено. При гасінні пожежі постраждало четверо матросів з аварійно-рятувальної партії - їм терміново було надано першу медичну допомогу та госпіталізовано до медичних закладів.

Наказом командувача ВМС України адмірала Віктора МАКСИМОВА створено комісію для розслідування всіх обставин цієї події на чолі із начальником центру морських операцій капітаном 1-го рангу Денисом БЕРЕЗОВСЬКИМ, наголосили у прес-службі Міноборони.

“Сьогодні адмірал особисто поспілкувався з двома постраждалими матросами, які перебувають на лікуванні в Севастополі у Військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. Ще двоє постраждалих знаходяться у Сімферопольському госпіталі”, - повідомили в Міноборони.

Як запевнив начальник медичної служби ВМС України Іван ДІДУХ, стан здоров’я постраждалих задовільний, загрози їхньому життю немає.