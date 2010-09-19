У Вінниці закінчується фестиваль афганської пісні

У Вінниці заввершується Міжнародний фестиваль афганської та військово-патріотичної пісні «Дорога надії-2010».

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, гостями фестивалю стали музичні колективи та автори-виконавці пісень на афганську тематику з Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Тернополя, інших міст України, а також гурти з Білорусі, Молдови та Придністров`я.

Фінальний день фестивалю 19 вересня розділено на дві частини. У першій частині відбудеться гала-концерт і нагородження переможців. У другій для вінничан співатиме російський ансамбль Військово-десантних військ «Блакитні берети».

Голова Спілки учасників бойових дій в Афганістані Анатолій ПЕРЕБИТЮК повідомив, що участь у фестивалі візьмуть більш як 20 колективів. «Окрім виконання пісень у програмі фестивалю круглі столи за участю воїнів-інтернаціоналістів з різних країн та міст України. Також, аби ознайомити гостей з нашим містом, заплановані екскурсії до визначних місць Вінниці», - сказав він.

За словами заступника міського голови Вінниці Миколи ГУНЬКА, відвідати фестиваль зможуть усі бажаючі, вхід на фестиваль безкоштовний.