У виправній колонії відкрили Будинок матері і дитини

У Чернігівській колонії №44 відкрито Будинок матері і дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, у відділі зв`язків з громадськістю міської ради повідомили, що ця подія стала результатом втілення спільного українсько-швейцарського проекту "Жінки й матері з дітьми в ув’язненні", який був започаткований у виправній установі три роки тому.

За словами заступника начальника Управління департаменту з питань виконання покарань у Чернігівській області Олександра ГУЖВИ, у результаті реконструкції існуючого Будинку дитини облаштовано 11 комфортабельних кімнат, де ув’язнені матері житимуть разом зі своїми дітьми. На сьогодні в колонії перебувають 27 дітей. Малюки утримуватимуться тут до трирічного віку.

Кошти на реконструкцію приміщення (близько 3 млн. грн.) виділив Міжнародний благодійний фонд "Швейцарське бюро співробітництва в Україні".

У Чернігівській колонії вперше в Україні втілено проект, спрямований на організацію спільного проживання матерів і дітей, зауважили у міськраді.